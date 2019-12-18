براد بيت يحضر حفلة لجنيفر أنيستون بعد انفصال دام 15 عاماً!

بالرغم من مُضي 15 عاماً على انفصال براد بيت وجنيفر أنيستون، إلا أن العلاقات الشخصية فيما بينهما، تؤكد أن صداقتهما لا تزال قوية للغاية، خاصة بعد حضور بيت لحفلة أنيستون الخاصة بعيد الميلاد الأسبوع الماضي.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور"، فقد وصل براد بيت إلى حفلة أنيستون الخاصة بعيد الميلاد، بعد الساعة 7 مساء في الأسبوع الماضي، وكان من أوائل الحاضرين وآخر من غادر الحفل.
كما شهد احتفال عيد الميلاد، حضور توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وكيت هودسون وشريكها داني فوجيكاوا، وقد انضم إلى حفلة أنيستون كل من ليزا كودرو، والممثلة ريز ويذرسبون.
الجدير بالذكر براد بيت قد انفصل عن أنيستون منذ 15 سنة، وقد كان على علاقة بأنجلينا جولي، التي تزوجها عام 2014 وانفصل عنها في عام 2016.
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