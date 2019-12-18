- 1/3
- 2/3
- 3/3
خلال حلول الفنانة ديمة بياعة ضيفة على برنامج "صدى الملاعب"، تحدّث عن مرض كان يعاني منه ورد ابنها من طليقها الفنان تيم حسن، ولم تذكر طبيعة المرض، إلا أنّ إعلان ديما كان كافياً ليثير خوف جمهورها.
ديما بياعة ونجليها ورد وفهد
وخلال الحلقة، اعترفت ديما بعمرها، وقالت إنها أصبحت في الـ 41 من عمرها، معترفة أنّه ليس صعباً عليها البوح بعمرها، وأنّ كل سنة من عمرها هي سنة حلوة فيها خبرة وألم وفرح، ولذلك لا تجد نفسها مضطرّة لمحو السنوات الماضية من عمرها.
كذلك أشارت إلى أنها في عيد ميلادها تمنّت أمنية لإبنها ورد وعائلتها وزوجها، موضحة إلى أن ورد كان يعاني من المرض منذ فترة.
وقد طمأنت الفنانة جمهورها إلى أن صحّة ورد تحسّنت، وأنّ لا شيء خطير يستحق القلق.
إقرئي أيضًا:
بانورما الجميلة 2019: إليسا: إنجازات بالجملة رغم المشاكل والمرض والاعتزال
بالصور: رؤى الصبان المثيرة للجدل.... أمور قد لا تعرفونها عنها
كانت هذه تفاصيل خبر ديمة بياعة تتحدّث عن مرض ابنها ورد وتثير قلق جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.