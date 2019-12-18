ديمة بياعة تتحدّث عن مرض ابنها ورد وتثير قلق جمهورها

خلال حلول الفنانة ديمة بياعة ضيفة على برنامج "صدى الملاعب"، تحدّث عن مرض كان يعاني منه ورد ابنها من طليقها الفنان تيم حسن، ولم تذكر طبيعة المرض، إلا أنّ إعلان ديما كان كافياً ليثير خوف جمهورها.

ديما بياعة ونجليها ورد وفهد

وخلال الحلقة، اعترفت ديما بعمرها، وقالت إنها أصبحت في الـ 41 من عمرها، معترفة أنّه ليس صعباً عليها البوح بعمرها، وأنّ كل سنة من عمرها هي سنة حلوة فيها خبرة وألم وفرح، ولذلك لا تجد نفسها مضطرّة لمحو السنوات الماضية من عمرها.

كذلك أشارت إلى أنها في عيد ميلادها تمنّت أمنية لإبنها ورد وعائلتها وزوجها، موضحة إلى أن ورد كان يعاني من المرض منذ فترة.

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وقد طمأنت الفنانة جمهورها إلى أن صحّة ورد تحسّنت، وأنّ لا شيء خطير يستحق القلق.

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