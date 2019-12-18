صادق الصباح يعلن انسحاب ستيفاني صليبا من مسلسل معتصم النهار

أعلن المنتج صادق الصباح، انسحاب الممثلة ستيفاني صليبا، من بطولة مسلسل "من الآخر"، الذي كان سيجمعها بالممثل السوري معتصم النّهار، والذي من المقرّر عرضه في ماراثون رمضان 2020.

الإعلان جاء بشكلٍ مفاجىء ومن دون إبداء الأسباب، إلا أنّ الصباح أوحى أن لا مشاكل مع الممثلة، وأنّ ثمة مشروع جديد سيجمع بينهما.

وكتب الصباح عبر حسابه على "تويتر" "مع إعلان النجمة ستيفاني صليبا إنسحابها من مسلسل "من الآخر" نؤكد إحترامنا لقرارها ونعلن قريباً المشروع الجديد الذي سيجمعها بشركة الصبّاح".

يذكر أنّ مسلسل "من الآخر" من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج شارل شلالا وإنتاج شركة " الصباح إخوان "، وكان من المقرّر أن تجمع ستيفاني ومعتصم، ويدور العمل حول قصة حب تنشأ بين شخصيتي معتصم وستيفاني في المسلسل بقالب إنساني عميق.

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وقد أوضحت مصادر الشركة لدى الإعلان عن المسلسل، أنّه يدور في إطار عاطفي اجتماعي انساني ضمن قالب مشوق بعيداً عن الأكشن.

ولم يعرف من ستكون بديلة ستيفاني في المسلسل، ولا ما إذا كانت ستتعاقد على عملٍ جديد مع الشركة لرمضان 2020.

يذكر أنّ ستيفاني قدّمت مع "الصباح" مسلسل "دقيقة صمت" في رمضان الماضي، وحقّق نجاحاً كبيراً.

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