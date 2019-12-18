هاندا ارتشيل أصبحت خالة لطفلة جميلة هذا اسمها

أكّدت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، أنّها أصبحت اليوم خالة لطفلة جميلة أطلقت عليها والدتها غمزة أرتشيل اسم "مافي".

وأعربت هاندا عن سعادتها بشعور أن تكون خالة للمرّة الأولى، إلا أنّها لم تنشر أي صورة للطفلة ووالدتها.

وقد أكّدت هاندا أنّ ولادة الطفلة جاء بعد سنة كئيبة، توفّيت فيها والدتها المصابة بالسرطان بعد صراع سنوات، ومنيت فيه بالكثير من خيبات الأمل، لتأتي الصغيرة وتزرع الأمل في قلب هاندا بعد أشهر من التعب.

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