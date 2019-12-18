الموت يفجع مرتضى منصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 03:53 مساءً - أعلن نادي الزمالك المصري يوم أمس الثلاثاء عن وفاة شقيقة رئيس النادي المستشار ” مرتضى منصور ” . حيث كتب النادي عبر موقعه الرسمي نعيا للفقيدة جاء فيه : ” ينعي أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين والرياضيين في القلعه البيضاء شقيقة رئيس نادي الزمالك .. داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ” . وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم من المسجد الكبير في قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية .

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