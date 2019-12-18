المغنية الأمريكية سيلينا غوميز تكشف مواصفات فتى أحلامها

كشفت المغنية الأمريكية ​سيلينا غوميز​ عن عدد من المواضفات التي يجب أن تتواجد في شريك حياتها المستقبلي وأوضحت أنها تريد مواعدة شخص لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخرون بعد "خمس ثوان فقط" من الحديث معهم فهي تبحث عن شريك حياة صادق يستطيع أن يسعدها وأن يتعامل معها بطريقة طبيعية.

ونقل موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير اليوم الثلاثاء، قولها : "أشعر في غضون أول خمس ثوان بأنني يمكنني إدراك ما إذا كان الشخص الذي أقابله يريد شيئا ما "، وأضافت: " أُفضّل شريك الحياة المرِح، فأنا لا أحب الغطرسة، أفضله مرحاً ومغامِراً، وواقعياً وهادئاً ".

إشارة إلى أن سيلينا ستطرح أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم RARE أو ”نادر“، في الـ10 من كانون الثاني المقبل.

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