محمد رمضان ينشر مقطعا من مسرحية "أهلا رمضان"

نشر الفنان محمد رمضان، مقطعًا من مسرحيته الأخيرة "أهلا رمضان"، الذي قدّمها على مسرح الهرم، قبل 3 أعوام تقريبًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر "رمضان" برفقة شيماء سيف وروجينا وهنا الزاهد وآخرين، وبينما يُلقي بطل المسرحية نصًا جادًا حزينًا، دخلت "شيماء" في نوبة ضحك، ولم تتمكن من استكمال دورها، وذلك بعدما قال لها "رمضان": "بتزيطي في الزيطة ليه؟".
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