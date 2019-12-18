نشرت الفنانة لقاء الخميسى مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت لقاء الخميسي، وهي ترقص على أنغام "قليل الحيلة" لياسمين نيازي داخل سياراتها. وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي، مع مقطع الفيديو وعلقوا: "يا رايق انت _ قمر ودم عسل _ حبيبة قلبى القمر انا بحبك اوووى". يذكر أن لقاء الخميس تحضر لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه مازال فى مرحلة الكتابة. Advertisements قد يهمك ايضاً: الخميسي تؤكد أن مهرجان الإسكندرية للمسرح منصة لتلاقي الثقافات الخميسي تردّ على السّخرية التي تعرضت لها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي تشعل انستجرام من داخل سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.