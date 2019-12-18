أمينة خليل ومحمد إمام في لقطة مميّزة من "لصّ بغداد"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ظهرت الفنانة أمينة خليل في لقطة مميّزة بفيلم "لصّ بغداد مع بطله محمد عادل إمام الذي شارك اللقطة عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" مقدماً نبذة عن الفيلم ودورهما فيه. وعلق على الصورة كاتبا:ً "أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً.. الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه ٣ سنين.. على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كدة وإضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد". علماً أن بطولة الفيلم تجمعهما بـ"ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن".

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