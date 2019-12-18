شكرا لقرائتكم خبر عن درة بعد تكريمها بالجامعة الفرنسية: سعيدة باستقبال الطلبة ليا بكل الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الجامعة الفرنسية بمصر الفنانة التونسية درة، فى ندوة تحدثت خلالها عن تجربتها ومسيرتها الفنية.









وشاركت درة مجموعة صور من التكريم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معبرة عن سعادتها بالتكريم، قائلة: "سعيدة بتكريمي في الجامعة الفرنسية في مصر وباستقبال الطلبة لي بكل حبّ وكلامي معهم بصدق عن تجربتي ومسيرتي في الفن والحياة".



درة





Advertisements

وكان آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل"، الذى يشاركها فيه البطولة خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوي، وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



