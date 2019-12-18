شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد براد بيت الـ56 يقربه مع العودة لـ«جينفر انيستون» بعد 15 سنة من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت شائعات عودة النجم براد بيت الذى يحتفل بعيد ميلاده الـ56 اليوم، إلى زوجته الأولى جينفر أنيستون، وذلك بعد 15 عاما على أنفصالهما وزواجه من النجمة أنجيلينا جولى.

وبعد مرور هذه الفترة الطويلة من الانفصال، لا يزال الثنائى صديقين مقربين للغاية، وقال تقرير لمجلة "people" إن براد بيت حضر حفلة أنيستون الخاصة بعيد الميلاد الأسبوع الماضى، وكان من أوائل الحاضرين وآخر من غادر الاحتفال.

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وقال مصدر مقرّب من الثنائى للمجلة: "وصل براد بعد الساعة 7 مساء، وتوافد معظم الضيوف بعد فترة وجيزة، وكان من بين أول الواصلين، وثانى آخر ضيف يغادر فى الساعة 11 مساء".

كما حضر الحفل توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون، وكيت هودسون وشريكها داني فوجيكاوا، وانضم إلى حفلة أنيستون كل من ليزا كودرو، نجمة المسلسل العالمى "فريندز"، والممثلة ريز ويذرسبون.

وبعد انفصال بيت عن أنيستون، التقى بالنجمة أنجلينا جولى، التى تزوجها عام 2014 ودامت العلاقة حتى عام 2016، كما تزوجت أنيستون من جاستن ثيروكس عام 2015، وانفصلا عام 2017.