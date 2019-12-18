الهيئة الوطنية للإعلام تكرم نجوم الدراما المصرية والعربية فى حفل ضخم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المخرج أسامة البهنسى رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، بأن القطاع سيقيم حفله السنوي الكبير غدا الخميس لتكريم كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وسيقام الحفل برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري . يذكر أن قناة النيل للدراما فى حفلها السنوى العام الماضي كرمت محمد رمضان عن مسلسله "نسر الصعيد"، وهانى سلامة عن مسلسله "فوق السحاب" ، ومصطفى شعبان عن مسلسله "أيوب" ، وخالد سليم عن مسلسل "رسايل"، والذى قدم فيه دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين، كما تم تكريم عمرو يوسف عن مسلسله "طايع"، ومحمد رياض وصبرى فواز عن مسلسل "رحيم"، كما تم تكريم السيناريست مجدى صابر عن مسلسل "سلسال الدم"، والفنانان عفاف شعيب وإيهاب فهمى عن دورهما بمسلسل "فوق السحاب"، لتحصل بذلك مسلسلات شركة سينرجى على نصيب الأسد فى عدد الجوائز المقدمة فى حفل النايل دراما، كما تم تكريم أسرة مسلسل "أبو العروسة"، ومخرج العمل كمال منصور. Advertisements وحضر الحفل الفنانون هانى رمزى ونجلاء بدر وريهام عبد الغفور وشيرى عادل واللبنانية نور ورانيا فريد شوقى وعمرو عبد الجليل وعمرو محمود ياسين والسيناريست مجدى صابر ودينا عبد الله ومنى عبد الغنى ورانيا محمود ياسين وحسن الرداد وإلهام شاهين. وأحيا الفقرة الأولى من الحفل النجم حمادة هلال، بينما أحيت المطربة كارمن سليمان الفقرة الثانية من الحفل لتقدم أشهر أغنياتها.

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