إعلان على أمازون ..منتجو "سيد الخواتم" يبحثون عن مشوهين لتأدية أدوار "عفاريت"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح منتجو سلسلة " the lord of the kings" "سيد الخواتم" على موقع "أمازون" طلبا "غريبا"، يطلبون فيه أشخاصاً يحملون صفات "بشعة"، لتأدية أدوار "العفاريت" أو "الغيلان المرعبة" (الأورك)، مقابل أجر يومي يقدر بحوالي 200 دولار ووجبات طعام.





وتأمل أمازون في العثور على أشخاص من جميع الأعمار والبلدان، ويتمتعون بمواصفات شخصية "بشعة" أو "مشوهة"، كوسيلة على ما يبدو لخفض تكاليف الإنتاج، خصوصا في قسم المكياج، على الرغم من ميزانية السلسلة التي تقدر بحوالي مليار دولار.

وجاء في إعلان طلب ممثلين كومبارس أو ثانويين، أسئلة غريبة على النحو التالي "هل لديك بعض التجاعيد؟ هل تعرضت لضوء الشمس مطولا؟ هل وجهك مشوه بعض الشيء؟" وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

كما يقول الإعلان :"هل جلد وجهك أشبه بحقيبة يد أو مجعد مثل الزبيب؟ هل عدد الأسنان التي تفتقدها يفوق عدد الأسنان المتبقية؟ هل ينبت الشعر في جميع أنحاء جسمك الكبير أو الصغير السخيف؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن نيوزيلندا تحتاج إليك".

ومن المتقدمين لهذه الوظيفة جاستن سميث، البالغ من العمر 41 عاما الذي فقد أسنانه أثناء حا





دثة تزلج على الماء، فقد قال سائق الشاحنة "عندي ما هو أكثر من أسنان مفقودة.. لقد فقدت جميع أسناني.. وأنا قصير وشعري أحمر"، لكنه ما زال ينتظر أن يتم الاتصال به لقيام بتجربة أداء.

مقدم طلب آخر هو نيك كينج، وهو موسيقي ومصور ومصمم غرافيك في كرايست تشيرش، كان عليه أن يجيب على أسئلة مثل ما إذا كان قد تلقى تدريبات على القتال بالسيف وكيف يمكنه التنويع بين اللهجات.

ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في نيوزيلندا في العام 2020 على أن يبدأ عرضه في العام 2021، ولكن مع وجود أقل من 5 ملايين نسمة هم عدد سكان نيوزيلندا، يعتقد أن المنتجين يكافحون للعثور على الشكل المطلوب لجيشهم من العفاريت.