شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور لفراشة السينما نيللى كريم فى عيد ميلادها.. من الطفولة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة نيللى كريم، بعيد ميلادها الـ 45، لتطفئ شمعة أصعب عام في حياتها، بعد خضعوها لعملية فى الوجه لإزالة ورم حميد، وهذه الأيام تتعافى نيللى كريم وتستعيد نشاطها الفنى، قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها "النصابين".

ولدت نيللى كريم في الإسكندرية لأب مصري وأم روسية و التحقت بمدرسة الباليه منذ أن كان عمرها في الرابعة، ثم تدربت مع فرقة البولشوي، وعادت إلى مصر وعمرها 16 عاما.

تخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه بالأوبرا عام 1991، وفي عام 1999 قدمت فوازير رمضان تحت اسم "حلم ولا علم"، وبدايتها الفنية كممثلة كانت مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي اختارتها عام 2000 في مسلسل "وجه القمر"، أول أعمالها في السينما كانت فيلم "شباب على الهوا" و بعد ذلك فيلم "سحر العيون" مع عامر منيب.

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