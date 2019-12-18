تامر أمين يطلب الزواج من الروبوت ” صوفيا ” : ” تتجوزيني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أثار الإعلامي المصري ” تامر أمين ” حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي عقب حديثه في جلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ والذي انتهت أعماله يوم أمس عن رغبته في الارتباط بالروبوت ” صوفيا ” والتي شاركت بالحضور في فعاليات المنتدى .

ليتحدث تامر امين مجددا في حلقة برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة ” النهار ” للتأكيد على ذلك أنه سعيد بحالة الجدل وردود الأفعال التي أثيرت سواء تم فهم الأمر بجدية أم باعتباره مجرد دعابة .

فقال : ” أنا مصر على كلامي .. أنا إمبارح تقدمت على الهواء لخطبة عروسة المنتدى صوفيا .. وعشان الكلام مكنش واضح أوي فأنا هخليه واضح وأقول إن هذه السيدة بقولها بمنتهى الوضوح تتجوزيني يا صوفيا ” .

وأشار إلى دوافعه من القيام بذلك قائلا : ” ليه بقى الجواز بصوفيا مهم .. مهم جدا لأنك بترتبط بالعصر اللي جاي بتحط نفسك مع الناس اللي رايحة للمستقبل للرخاء للعلم للازدهار للتقدم للتكنولوجيا.. لما تحط ايدك في إيدها آه هتلاقيها ناشفة شوية بس هتبقى بترتبط بالبحث العلمي اللي بنقول عليه المفتاح السحري لكل أسباب الازدهار والرقي ” .

Advertisements

وتابع : ” وإن إحنا كدول عربية لما أهملنا البحث العلمي والتكنولوجيا معتبرينها رفاهية فضلنا في الزيت والسمنة لحد ما الدنيا كلها بقت سمنة وهما طلعوا القمر واخترعوا الإنسان الآلي .. صوفيا قالت في كلمتها في المنتدي أنا أستطيع عمل ما لا يستطيع الإنسان عمله .. سأعمل في ظروف قاسية في الزراعة والصناعة ” .

واختتم تامر حديثه قائلا : ” تتجوزيني يا صوفيا .. ترجموا لها وبلغوها وأنا مستني ردها .. مهرها عندي ومؤخرها برضو رغم اني مش ناوي اطلق .. بس السؤال المهم هتتحسب ضمن الأربعة اللي الشرع قال عليهم ولا لأ ولا متتحسبش باعتبارها حديد ” .