شاب كويتي يكشف عن تركه للإسلام وإعتناقه اليهودية وحلمه العيش في إسرائيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - كشف الشاب الكويتي ” يوسف مهنا ” البالغ من العمر 25 عاما في حديث له عبر تليفزيون ” بي بي سي ” عن اعتناقه الديانة اليهودية والأسباب التي دفعته إلى ذلك ومغادرة بلده الكويت والإقامة في بريطانيا .

عقب نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقريرا زعمت فيه أن الشاب يوسف وهو مسلم كويتي الجنسية قد ترك دينه واعتنق اليهودية واعترف لهم بذلك .

وقال يوسف الذي غير إسمه إلى ” نفتالي ” إنه اعتنق اليهودية لإيمانه بأن التوراة كتاب منزل من الله على بني إسرائيل وبأن هذا الشي لا يختلف عليه أي شخص في العالم سواء كان مسلما أو مسيحيّا .

وأشار إلى إنه يحلم بالانتقال للعيش في إسرائيل والاستقرار بها لأنها أرض مقدسة منحها الله لليهود .. إلا إنه لم يتواصل حتى الآن مع أي مسؤول إسرائيلي للتنسيق من أجل العيش في إسرائيل لأنه لم ينه بعد قضية التغيير إلى الدين اليهودي بشكل رسمي .

ونفى نفتالي أن يكون اعتناقه لليهودية مجرد حيلة للحصول على اللجوء في بريطانيا مؤكدا على أن أموره في الكويت مستقرة ماديا وهو ليس مضطرا لتغيير دينه من أجل الحصول على اللجوء .

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وعن موقف عائلته تجاه اعتناقه لليهودية وهل كانوا على علم بذلك أم لا قال نفتالي أن عائلته لم تكن على علم باعتناقه لليهودية أثناء مكوثه في الكويت .. وأن عددا قليلا من أصدقائه وبعض الشيوخ من المذهبين السني والشيعي هم من كانوا على علم بذلك .

وأوضح أن عائلته مسلمة متشددة وهي متواجدة في الكويت .. وإن اعتناقه لليهودية لن يؤثر عليهم أو يسبب لهم مضايقات من قبل الحكومة الكويتية .

وبسؤاله عن إمكانية تقبل المجتمع اليهودي الأرثوذوكسي لشخص مسلم سابق وليس من أم يهودية .. أجاب بأنهم متقبلون وسعداء بهذه الخطوة بعد أن تواصل مع عدة أشخاص ولمس هذا الشعور لديهم .

وذكرت صحيفة ” القبس ” الكويتية أن المصادر الأمنية لم تتلق أي شكوى رسمية بشأن اعتناق مواطن كويتي للديانة اليهودية .. وأنه متى ما تم تقديم شكوى وفتح تحقيق في الموضوع وإثبات صحة هذا الموضوع فسيتم سحب الجنسية من المواطن اليهودي كإجراء عاجل .