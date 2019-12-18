- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - رفعت المغنية التركية ريحان جانسو دعوى ضد حبيبها السابق الممثل التركي اوغور غونيش، وذلك بعد قوله للصحفيين عند سؤاله عنها : “لا تعطوا أولئك الأشخاص أكبر من حجمهم”.
وسبب هذه الدعوى هو انه لم يحترم مشاعرها كامرأة وحاول اهانتها وكسر كبرياءها.
وكانت قد كشفت ريحان جانسو مؤخرا انها عاشت علاقة حب مع اوغور قونيش، الا انهما انفصلا مؤخرا بعد خيانته لها مع امرأة تشبهها.
واثار هذا الأمر جدلا كبيرا في تركيا، كما ان الإمرأة الشبيهة لها لم يتم الكشف عن هويتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مغنية تركية ترفع دعوى على حبيبها السابق بعد خيانتها مع شبيهتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.