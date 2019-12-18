شاهدوا.. علي ربيع يتحدى محمد صلاح

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - وجه الفنان علي ربيع تحديا للاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

نشر ربيع عبر حسابه على Instagram فيديو له وهو في ملعب كرة قدم وكان ينطط الكرة بمهارة كبيرة.

كتب ربيع تعقيبا على الفيديو أنه يتحدى محمد صلاح قائلا: “بتحدي محمد صلاح أنه ينطط برجليه الاتنين اهو ولا ليڤربول ولا حاجة”.

يشار إلى أن علي ربيع ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “الخطة العامية”.

فيلم “الخطة العامية” من بطولة علي ربيع وغادة عادل ومحمد عبد الرحمن وعمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني.