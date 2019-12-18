وفاة الممثلة المصرية ” عصمت محمود “

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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنانة المصرية ” عصمت محمود ” عن عمر يناهز ال 82 عاما بعد معاناتها من مرض الشيخوخة .
وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل ” فرقة ناجي عطا الله ” الذي قدمته مع الممثل المصري ” عادل امام ” منذ 7 سنوات ومن بعدها ابتعدت عن الفن .
ظهرت عصمت محمود للمرة الأولى في دور صغير فى فيلم ” الوسادة الخالية ” مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز .
وتمتلك الفنانة الراحلة رصيدا كبيرا من الأعمال السينمائية أبرزها : ” باب الحديد ” مع هند رستم و ” لوعة الحب ” مع شادية و ” ثورة البنات ” مع نادية لطفي و” لا وقت للحب ” مع فاتن حمامة و ” أكاذيب حواء ” مع أحمد مظهر .. وكان لها ايضا مشاركة في المسرح من خلال مسرحية ” مطار الحب ” مع شاهيناز صقال .
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