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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن غرق منزلها جرّاء سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت، متحدثةً عن الحسد.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”بيتي غرق بالمطر اليوم.. منو حسد الشامية العامرة”، فاعتبر الجمهور أن الأولى تقصد الفنانة السورية أصالة نصري.
وأضافت فجر السعيد: “العين تحوس حواليني.. تطق يمين ويسار بس ماحاشتني لي الحين … اعتقد شبعت من اللي صار لي وخلاص تركتني … الحمدلله شكلها حاربتني”.
وتفاعل المتابعون مع كلامها هذا، إذ اشار البعض أنها تقصد الفنانة السورية أصالة بحديثها عن الحسد، وذلك بسبب المشاكل المتكررة بينهما، طالبين منها التوقف عن زجّ إسم أصالة في كل أمر يحصل معها.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تتحدث عن الحسد بعد غرق منزلها.. ما علاقة أصالة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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