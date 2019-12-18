شاهدوا أحلام: بعد رحيل والدي اشتغلت 10 صنايع.. وتوقفت عن تنفيذ بلوكات

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - أوضحت الفنانة أحلام خلال لقائها بكاميرا برنامج “The Voice”، أنها لا تهتم كثيرًا بالهاتف المحمول إلا للضرورة، خاصة إذا كانت أسرتها مجتمعة معها فهي لا تحتاج إليه.

أضافت أنها بعد وفاة والدها كانت تدرس في الصباح وتعمل على التدريس بعد الظهر، كما عملت حوالي 10 صنايع لتتحمل نفقة إخوانها بعد رحيل والدهم.