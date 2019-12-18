شاهدوا.. رشا شيحة تتقمص شخصية الفنانة شادية

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 02:53 مساءً - شاركت الفنانة هنا شيحة متابعي حسابها بموقع Instagram فيديو لأختها رشا، من موقع TikTok، تتقمص فيه شخصية الفنانة شادية.



وتظهر رشا شيحة في الفيديو وهي تتفاعل مع دور شادية في أغنية “ياسلام على حبي وحبك”، التي غنتها مع فريد الأطرش في فيلم “إنت حبيبي”.

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