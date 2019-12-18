لاعب منتخب مصر يسعى للثأر من محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ويط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، برفقة فريقه في العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

اللاعب المصري سام مرسي، مدافع فريق ويجان أتلتيك الإنجليزي، ومنتخب مصر، أبدى رغبته في خوض مباراة ثأرية ضد محمد صلاح في الشطرنج.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلت عن سام مرسي البالغ من العمر 28 عاما قوله: لعبت مع صلاح أكثر من مباراة شطرنج، لكنني تغلبت عليه في أول مواجهة فقط، قبل أن يهزمني في باقي المواجهات، لذا أنتظر بشغف مباراة أخرى ضده، لأهزمه.

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لاعب ويجان أضاف، أنه يتمنى أن يتم استدعاؤه مجددا لقائمة منتخب “الفراعنة” مع المدير الفني الحالي حسام البدري، خاصة بعد أن عانى من الاستبعاد أثناء فترة ولاية المكسيكي خافيير أجيري.

سام قال عن علاقته بمحمد صلاح: بالنسبة لي هو مثلي الأعلى، تعلمت منه الكثير خلال فترة تواجدنا بمعسكر المنتخب، واستفدت من خبرته في نظم التدريب الخاصة، وكيفية التضحية بالكثير لكي يبقى في المستوى المطلوب داخل الملعب.

اللاعب تابع، صلاح يحب أن يكون الأفضل في كل شيء، حتى في ألعاب البلياردو والشطرنج وتنس الطاولة، دون أن يكون مغرورا.

يشار إلى أن سام مرسي يلعب في صفوف ويجان منذ عام 2016، بعد انتقاله من تشيسترفيلد، وتمكن من ارتداء شارة قيادة فريقه الإنجليزي في الموسمين الماضيين.