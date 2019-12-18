خروج «جولي بوي» للنجم رانفير سينغ من سباق الأوسكار

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

خرج فيلم الممثل الهندي رانفير سينج “جولي بوي” من سباق الأوسكار في فئة الأفلام الروائية الدولية. فشل الفيلم في تحقيق أفضل أداء في أفضل 10 أفلام ستنتقل إلى الجولة التالية من التصويت في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92.

فيلم “جولي بوي” يتناول قصة مغني راب يعيش في الشوارع. الأفلام التي سبقت الفيلم هي: فيلم المخرج الكوري الجنوبي بونج جون “الطفيليات”، “الألم والمجد” من إسبانيا، “الطائر الملون” من جمهورية التشيك، استونيا “الحقيقة والعدالة”، “ليميسريبليز” من فرنسا، “أولئك الذين بقوا” من المجر، “أرض العسل” في شمال مقدونيا، “كوربوس كريستي” من بولندا، “بينبول” من روسيا و”أتلانتيكا” من السنغال.

كانت تقارير قد أكدت أن فيلم Gully Boy بطولة نجم بوليوود رانفير سينغ Ranveer Singh، قد اختير بشكل رسمي لجوائز الأوسكار الـ 92. وذلك حسب ما أعلنه الفنان فرحان أختار، شقيق مخرجة الفيلم زويا أختار، على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضافت المصادر أن أختر، شارك تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها الخبر الذي أسعد جمهور الفيلم رانفير سينغ وعليا بهات.

ويعرض الفيلم قصة مغني راب طموح يُدعى مراد (رانفير سيغ) الذي يحلم بتحقيق الشهرة والمال من خلال موسيقاه في الهند، كما تلعب عليا بهات شخصية حبيبته التي تظل تسانده فيما يسعى إليه.

كما يضم الفيلم الفنانة كالكي كويتشلن وفيجاي راز وفيجاي فارما بأدوار محورية، والفيلم مستوحى من حياة مغني راب هندي حقيقي.