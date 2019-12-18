فيديو.. كاجول تُخطيء سيارتها والمصورين ينقذون الموقف

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تلازم حالة من السعادة النجمة الهندية كاجول Kajol حاليًا، حيث تستعد لإطلاق فيلم Tanhaji: The Unsung Hero الذي تلعب فيه دور سافيتار باج Savitri Bai زوجة سبيدار توناهاجي Subedar Tanhaji.

علاوة على ذلك، اختتمت أيضًا تصوير تريبهانغا وهو فيلم سيعرض على منة نيتفليكس. في الفيلم، سنشاهد الممثلة إلى جانب تانفي عزمي ورينوكا شاهان وميثيل بالكار. في الآونة الأخيرة، وسط حفل الاختتام والترويج لفيلمها الجديد Tanhaji، حضرت كاجول حفل سوزان خان الجديد للمشروع.

أثناء الخروج من مكان الحفل، شوهدت الممثلة تمشي مع صديق. لمنها يبدو أن أخطأت سيارتها، ولكن بفضل المصورين الذين كانوا ينظرونها تم تحيح الوضع، وذهبت الى سيارتها الصحيحة، وشكرتهم أيضًا وهي تضحك من قلبها قبل أن تتجه نحو سيارتها.

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شارك أحد المصورين في مقطع الفيديو، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

شوهدت الفنانة وهي ترتدي فستانًا أصفر مطبوعًا بكتف واحد وشق يصل حتى الفخذ وحزام مربوط حول الخصر.

الفيلم Tanhaji: The Unsung Warrior بطولة النجم أجاي ديفجان Ajay Devgn في دور البطولة بينما يلعب سيف علي خان دور الخصم الرئيسي من إخراج أوم روت، ومن المقرر أن يصدر في 10 يناير 2020