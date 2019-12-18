صور.. راني موخرجي تزور معبد وتقدم الصلوات بعد نجاح «مرداني 2»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أحرز فيلم الفنانة الهندية راني موخرجي “Mardaani 2” نجاحًا كبيرا في دور العرض الهندية، منذ إطلاقه، وقد أشاد كل من النقاد والجماهير بالفيلم.

بعد أن حصلت على استجابة مدوية لفيلمها ‘Mardaani 2’، توجهت الممثلة إلى أحد المعابد الهندوسية ويدعى Sai Baba Temple في شيردي Shirdi وقامت بالصلاة. وأعربت عن شكرها لنجاح فيلمها الأخير وطلبت بركاته.

شاركت العديد من أندية المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي صورها من مبنى المعبد.كما أن زيارة راني لا تعد الزيارة الاولى لمعبد شيردي ساي بابا، فقد سبقته في مناسبات سابقة أيضًا.

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‘Mardaani 2’ هو جزء جديد من الفيلم الذي عُرض في عام 2014 ‘Mardaani’ وتم إنتاجه بواسطة شركة اديتيا شوبرا Aditya Chopra تحت شعار Yash Raj Films. وقد عرض الفيلم بالشاشات في 13 ديسمبر 2019.

يدور “مارداني 2 حول شرطية تحاول محاربة تقاليد المجتمع الهندي الخاطئة، خاصة تلك المتعلقة بالسيدات.

تبدأ أحداث الجزء الـ2 ومدته ساعة و33 دقيقة، حول الشرطية شيفاني شيفاجي روي، التي تم استدعاؤها من أجل قضية اغتصاب تتسم بالغموض، ومرتكب الجريمة مريض نفسي يهوى ارتكاب جرائم وسط أجواء درامية.

وبعد التحقيقات، ومحاولات شيفاني لاكتشاف لغز القضية التي تعتبرها ثأرا شخصيا، تكتشف أن المجرم يحاول توصيل رسالة ما من خلال بعض العلامات حول القضية.