محمد حماقي يعتذر لإحدى معجباته بعد حفله بجامعة بني سويف.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا في جامعة بني سويف، حضره حشد هائل من جمهوره من الطلاب من الجنسين.

محمد حماقي، قدم خلال الحفل باقة مميزة من اشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

وحرص محمد حماقي، على التعليق على فيديو انتشر بعد الحفل لفتاة تطلب منه أغنية “لسا بتخاف” ولكن بسبب أصوات الجماهي لم يصل صوتها له واعتذر حماقي لها عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، مؤكدًا أنه سيغني لها الأغنية في حفله المقبل وطلب منها أن ترسل اسمها له.

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وكان محمد حماقي، قد ظهر خلال الحفل بقميص غير مألوف والذي يحمل علامة Alexander Wang التجارية، ويصل سعره إلى 870 جنيه استرليني.

من ناحية أخرى طرح محمد حماقي، أغنية “راسمك في خيالي”، من ألبوم “كل يوم من ده”، وهو من إخراج مصطفى عامر، و كلمات أمير طعيمة، و ألحان محمد النادي، و توزيع موسيقي ومكساچ تميم.