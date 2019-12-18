رامي جمال يكشف تفاصيل جديدة عن مرضه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري رامي جمال تفاصيل جديدة عن مرضه، وذلك بعد أن أعلن إصابته بالبهاق منذ فترة.

الفنان المصري قال إنه أصيب بالبهاق منذ أربع سنوات، لافتا إلى أنه كان يظهر في البداية على شكل نقط صغيره متفرقة وخاصة في يديه.

رامي أضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، أنه لم ينتبه وقتها لأنه كان يظهر ويختفي فأعتقد أنه شئ عرضي مؤقت.

وتابع أنه بدأ في تناول الكورتيزون ليخفيه، لكنه علم بعد ذلك أن هذا الدواء سيضره أكثر فتوقف نهائياً، ثم بدأ البهاق ينشتر في كل جسده دون اختفاء.

Advertisements

الفنان المصري كشف أن قرر الإعلان عن المرض بعد ظهوره في وجه، وذلك لأنه لن يستطيع أن يخفيه طيلة العمر.

وكان رامي جمال قد أعلن كواليس اكتشاف إصابته ومدى معاناته في منشور كتب فيه: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة».

وتابع: «أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت إن عندي حلين».

وأضاف:«يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو».