محمد رمضان يذبح عجل احتفالا ببدء تصوير مسلسله الجديد «البرنس».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمد رمضان، ببدء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، والذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وقام محمد رمضان بالذبح، وتلطيخ يده بالدماء، ونشر صور من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: ” توكلنا على الله مسلسل البرنس رمضان 2020”.

المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة إحدى الشخصيات في المجتمع المصري، ويجسد محمد رمضان، خلال العمل شخصية رضوان البرنس اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاؤه ليسوا جميعهم من أم واحدة.

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”البرنس”، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكان آخر أعمال محمد رمضان في الأعمال الدرامية مسلسل “زلزال”، وشارك في بطولة المسلسل النجمة حلا شيحة، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وآخرون وهو تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.

وعلى جانب أخر يستعد محمد رمضان، للتحضير لأول ألبوم غنائي له، بعدما طرح عدد من الأغنيات المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا.