سيرين عبدالنور تخضع لدروس في اللهجة السعودية على يد يعقوب الفرحان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ابدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور رغبتها في اتقان اللهجة السعودية، واستغلت فرصة تواجد الفنان السعودي يعقوب الفرحان معها في كواليس تصوير مسلسلهما الجديد «الديفا» ليساعدها في تعلم اللهجة السعودية.

سيرين نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفرحان، ظهرت فيه تطلب منه مساعدتها في اتقان اللهجة السعودية، وهو ما استجاب له يعقول على الفور، وبالفعل بدأ في تعليمها بعض الكلمات مثل « صبحكم الله بالخير، كيف حالكم؟ وعساكم بخير؟ وعساكم طيبين»، وكتبت الفنانة معلقة عليه: « دروس باللهجة السعودية واللبنانية.. شو رأيكن بأول درس ؟؟؟ من كواليس مسلسل الديفا مع الممثل السعودي يعقوب الفرحان».

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فانز سيرين وخاصة السعوديين تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير عبر تعليقات اعربوا فيه عن اعجابهم بالفكرة، وبعضهم لفت إلى أن اللهجة السعودية تختلف باختلاف المدن والمناطق السعودية جغرافياً.

يُذكر أن «الديفا» يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، ويُعرض بشكل حصري عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، ويشارك سيرين والفرحان في بطولته أمام المطربة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم ويتناول حياة المشاهير وكواليس برامج المسابقات.