لقطات من حفل زفاف الفنانة اماني السويسي

كشفت الفنانة التونسية أماني السويسي الى أنها صورت أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج احمد حسين في مصر.

وأكدت “السويسي” في مقابلة مع “تراندينغ” الى أن الأغنية التي صورتها في القاهرة، باللهجة الخليجية مليئة بالفرح وهي من كلمات والحان عبدالله العماني.

وتحدثت أماني قليلاً عن الكليب حيث لفتت الى أن الفكرة بسيطة ولكن المفاجأة أن الكليب سيتضمن مشاهد حصرية من حفل زفافها. لذا اختارت أماني لوك العروس كي يلائم الفكرة التي تم وضعها.

Advertisements

كما تعمل اماني على أغنية جديدة شعبية باللهجة المصرية وهي حالياً في مرحلة الاختيار وستصبح جاهزة مطلع العام الجديد.

وكان موقع “الخليج 365” قد كشف منذ أيام عن تعاون جديد سيجمع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد والنجمة اماني السويسي خاصة بعدما تواصلا مؤخراً للتعاون فيما بينهما على عمل فني مشترك.

وقدمت شركة الإنتاج أغنية لـ “السويسي” تضمنت ايقاعاً حديثاً وطاقة ايجابية وقّعها ابرز الملحنين المصريين لوضع صوتها عليها.

لقراءة الخبر: خاص- لايف ستايلز ستوديوز وأماني السويسي يلتقيان على نغمة

