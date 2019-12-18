دينا الشربيني في “لعبة النسيان”

بعدما انتشرت عدة اخبار عن انسحاب الممثلة دينا الشربيني من مسلسل “زي الشمس” بجزئه الثاني، اكدت معلومات خاصة لـ “تراندينغ” ان دينا لم تنسحب بل ان العمل ألغي بالكامل. وحالياً ينشغل المؤلف تامر حبيب بكتابة مسلسل جديد تلعب بطولته “الشربيني” بعنوان “لعبة النسيان” سيعرض في الموسم الرمضاني 2020.

تامر انتهى من كتابة خمس حلقات من “لعبة النسيان” وهو مسلسل تشويقي مقتبس من فورما درامية ايطالية.

وكان مسلسل “زي الشمس” الذي عرض خلال موسم رمضان الـ٢٠١٩، قد فاز باستفتاء راديو “انرجي” حيث نال العمل المرتبة الأولى باختيار الجمهور والمشاركين في الاستفتاء متفوقاً بعدد الأصوات. وهو من إنتاج ايغل فيلمز وقد عرض على MBC مصر خلال شهر رمضان الفائت، وهو تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبدالعزيز وبطولة النجمة المصرية دينا الشربيني ومجموعة من نجوم الدراما منهم: أحمد السعدني، أحمد داوود، أحمد مالك، ريهام عبدالغفور، ليلى عز العرب وغيرهم