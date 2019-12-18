كريسي تيغن غاضبة من زوجها جون ليجند وتهاجمه على "تويتر"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالإضافة إلى إطلالاتها اللافتة على السجادة الحمراء، تعد "كريسي تيغن" من أشهر وأنشط المشاهير على تويتر، ومؤخرًا لفتت الانتباه بتغريدات غاضبة للغاية توجهها لزوجها المغني الأمريكي "جون ليجند".

توجهت العارضة الأمريكية إلى "تويتر" أمس الثلاثاء لتصب جام غضبها على جون بسبب دعوته زملاءه النجوم "بليك شيلتون" و"غوين ستيفاني" و"كيلي كلاركسون"، حكام الموسم الـ 17 من برنامج "ذا فويس" الأمريكي، إلى منزلهما لتناول العشاء.

حسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أراد جون 40 عامًا دعوة زملائه إلى المنزل للاحتفال بنهائي الموسم الـ 17 من "ذا فويس"، إلا أنه لم يتوقع أن يؤدي ذلك استياء كريس (34 عامًا) وغضبها للغاية.

وسرعان ما توجهت كريسي إلى "تويتر" لتصب جام غضبها على جون، وقالت: "لم أكن أعلم أن نهائي ذا فويس الليلة، وجون دعا الجميع لتناول العشاء في المنزل، وأنا غاضبة حقًا لأني لم أعد أي وجبة.. كنت سأحضر كعكة وشيئًا آخر.. من يفعل ذلك؟".

كما أشارت في إحدى التغريدات إلى شركة "سالت آند سترو" للحلويات، وقالت: "فلتساعدوني رجاء".

Advertisements

وأضافت كريس في تغريدة أخرى: "أعلم أن الأمر يبدو سخيفًا، ولكن ذلك من عادات جون، فأنا دائمًا المسؤولة عن التحضير لحفلات العشاء وغيره وهو لا يعلم كم المجهود الذي أبذله ليكتفي بقول إنهم لا يريدون سوى تناول العشاء".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وبدت كريس غاضبة للغاية؛ إذ نشرت صورة لمحادثة بينها وبين جون توبخه فيها بشدة، وقالت له: "لماذا لا تخطط لأي شيء، فأنا لا يمكنني أن أكون مسؤولة عن كل مصادر الرفاهية في حياتك، فليس هناك أحد يريد زيارتنا لمجرد الجلوس وتناول العشاء، فنحن ليس لدينا كعكة أو أي شيء... لهذا السبب أنت سيئ في كل شيء".

أثارت تغريدات كريسي استياء بعض متابعيها، الذين وصفوا تغريداتها بالسخيفة، ولكنها ردت: "اتحداكم لتقولوا لي ماذا ستحضرون إذا زاركم بليك شيلتون وكيلي كلاركسون في المنزل".

وفي حين أن ما قالته كريس قد يبدو وكأنه مجرد مزاح ومثير للسخرية، إلا أنه واضح كيف بدت غاضبة، وحتى الآن لم يرد جون على تغريداتها.