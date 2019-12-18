باسل خياط أمام قرار صعب بين هيفاء وهبي ودينا الشربيني.. من سيختار؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان السوري باسل خيّاط سيكون في وضع محيّر لاختيار التعاون إما مع الفنانة هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فتاح" أو الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان"، خاصة وأن الشركة المُنتجة للعمل الدرامي الأخير بدأت مفاوضاتها المكثفة لاقناع الخياط بالتعاقد على بطولة العمل المقرر عرضه في دراما رمضان 2020.

ووفق المعلومات؛ فإن اسم باسل الخياط ما زال مطروحًا بقوة أيضًا للمشاركة مع هيفاء وهبي في "اسود فاتح" المقرر عرضه بنفس التوقيت، رغم التعاقد مع النجمين شريف سلامة وأحمد فهمي، حيث ما يزال هناك دور مؤثر يحتاج لنجم بقدرات خياط.

وتلقى الفنان السوري عرضًا بالسفر إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري للجلوس مع صناع عمل "لعبة النسيان" للبحث عن احتمالية التعاون، حيث طُلب منه قراءة سيناريو الحلقات الخمس الأولى من العمل الدرامي والتعرف على فكرته المقتبسة عن فورمات إيطالي بالكامل، كما سيجتمع الفنان مع السيناريست تامر حبيب وبعدها سيتخذ قراره بالتوقيع.

ويأتي الحديث عن احتمالية مشاركة الخياط في "لعبة النسيان" في الوقت الذي قررت فيه الشركة المنتجة البدء في تصوير المسلسل يوم 20 يناير المقبل، رغم عدم الإعلان عن اسم المخرج أو أسماء نجوم العمل حتى الآن.

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في الوقت ذاته؛ فإن باسل خياط من المرشحين البارزين للمشاركة في بطولة مسلسل "أسود فاتح" رفقة النجمة هيفاء وهبي، وتقرر تصويره بين بيروت والقاهرة، بمشاركة النجوم شريف سلامة وأحمد فهمي، بينما ذكرت مصادر إعلامية أن هناك مفاوضات للتعاقد مع الفنان أحمد السعدني في حال لم يتوصل القائمون على العمل لاتفاق مع باسل خياط، كما سيكون العمل من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال، وإنتاج شركة الصباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويترقب الجمهور عرض مسلسل "عهد الدم" لباسل خياط الذي من المتوقع عرضه في بداية عام 2020، ويشاركه في بطولة العمل الفنانة نادين تحسين بيك، ورودني حداد، وندى أبو الفرحات، وغيرهنّ، وهو من كتابة إياد أبو الشامات، وإخراج كريم الشناوي.

وكان باسل قد تعاقد للمشاركة في بطولة فيلم "أشبح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي، ولكن تم حذف اسمه من الدعاية، وأعلن عن اختيار النجم السوري معتصم النهار بدلا منه واعتذر الأخير لاحقًا، ليحلّ بدلا منه النجم مصطفى خاطر.