نجمة مسلسل جواهر تظهر إلى جانب ابنتها الشابة.. شاهدي كيف أصبح شكلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة السورية واحة الراهب والمعروف عنها قلة أعمالها وتواجدها في الدراما بشكل متقطع، حيث ظهرت في الصورة إلى جانب ابنتها "ألمى" التي بدت بعمر الشباب.

وحازت الصورة على عدد من التعليقات، إذ تفاعل الجمهور مع المنشور مُتسائلين عن سر غياب الراهب بشكل مستمر، فيما علق البعض على أنها لم تتغير منذ ظهورها في المسلسل البدوي الشهير "جواهر" والذي عرض عام 1994 بشخصية زوينة، أما أغلب التعليقات فجاءت مُتغزلة بجمال ابنتها مؤكدين أنها لم ترث ملامح والدتها أبدًا.

وطالب عدد من الجمهور الفنانة السورية بتقديم عمل اجتماعي جديد، مؤكدين أنها فنانة جيدة ولديها طابعها الخاص في الدراما كما أنها قادرة على تقديم أي نوع من الأعمال.

وواحة الراهب هي فنانة ومخرجة سورية ولدت في مصر، وتنقلت خلال طفولتها في عدد من الدول العربية نتيجة لعمل والدها في السلك الدبلوماسي.

وشاركت الراهب في عدد من الأعمال التلفزيونية، كمت حققت شهرة واسعة من خلال مسلسل جواهر بشخصية زوينة التي قدمت فيها "الشر" بشكل مميز.

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كما ظهرت الراهب في إحدى حلقات الجزء الثاني من المسلسل الشهير "الفصول الأربعة"، وقدمت شخصية الكاتبة لجين الهاشم في الحلقة، كما عرفها الجمهور من خلال شخصية "العفراء" في مسلسل "البركان".

وكان آخر أعمال الفنانة السورية واحة الراهب مسلسل حمام شامي والذي عرض عام 2014، وقدم شخصية أم صخر، كما شاركت في عام 2017 بمسلسل "أوركيديا" إذ قدمت شخصية الملكة "بادية".

بالإضافة إلى عملها في التمثيل والإخراج، تبرع الراهب أيضًا في مجال الفن التشكيلي، ومجال الكتابة، إذ كتبت أولى روايتها " مذكرات روح منحوسة"، وهي رواية سياسية، كما لها كتاب يحمل اسم "صورة المرأة في السينما السوريّة" وأطلقت هذا العام روايتها الجديدة "الجنون طليقًا"، وهي رواية بوليسية اجتماعية، تدور في بلاد مليئة بالحرب والعنف والفوضى.

وتُقيم واحة الراهب في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي متزوجة من المخرج مأمون البني الذي أخرج عدد من الأعمال التي شاركت بها الراهب أبرزها اختفاء رجل والقصاص.

أما في مجال الإخراج فقد أخرجت الراهب عدد من الأعمال أبرزها: رؤى حالمة، الخرزة الزرقاء، جداتنا، والنقمة المزدوجة.