حقيقة تلقى شمس البارودي عرضَا للمشاركة في عمل فني

رد الفنان حسن يوسف، على سؤال حول إمكانية موافقة زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي في المشاركة بعمل فني يتناول إحدى القضايا الدينية، موضحًا أن زوجته تلقت بالفعل عرضًا للمشاركة في عمل ديني ولكنها رفضت، وشددت على أنها اعتزلت التمثيل نهائيًا ولن تعود مجددًا.

وأضاف حسن يوسف ، أن الفنانة المعتزلة شمس البارودي في حالة عبرت عن قناعات دينية تؤمن بها ستخرج عن طريق كتاب، لافتًا إلي أنها كتبت عددا من الخواطر الدينية وترحب لأن تصبح إصدارًا، ولكنها لا تستطيع استكمال خواطرها؛ لأن مسئولياتها الأسرية تأخذ معظم وقتها، لافتًا إلى أنها تعطي الأولوية للأسرة، وعندما تجد وقتًا تكتب خواطرها.

وتصدرت الفنانة شمس البارودي، تريند مصر على مؤشر البحث الأكثر شهرة جوجل، من ضمن قائمة الترندات الأكثر بحثا عنها، لتعود إلى الساحة من جديد وإثار التكهنات حول إمكانية عودتها للساحة الفنية من جديد.

وولدت الفنانة شمس البارودي يوم 4 أكتوبر عام 1945 في القاهرة لأب مصري وأم سورية، و اسمها بالكامل هو “شمس الملوك جميل البارودي”، و تزوجت في بداية مشوارها من الأمير خالد بن سعود عام 1969م، إلا أنهما انفصلا بعد ثلاثة أشهر فقط.

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