الشربيني تخوضُ تحد جديد للمرة الأولى

تأملُ الفنانة المصرية دينا الشربيني، في تحقيق النجاح بخطوتها الجديدة على الصعيد السينمائي، فبعد خوضها أولى بطولاتها المطلقة في التلفزيون على مدار موسمين متتاليين بمسلسلي "مليكة"، و"زي الشمس"، تخوض "دينا" أولى بطولاتها السينمائية بفيلم يُعرض بتقنية الـ3D لأول مرة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكشف مصدر مقرّب من الفنانة دينا الشربيني، أن الفيلم تم البدء في تصويره اليوم الثلاثاء حيث تقوم دينا بدور البطولة وأمامها الفنان أحمد داوود في أولى بطولاته المطلقة بالسينما أيضًا.

وأكّد المصدر أن الفيلم يحمل اسم "يوم 13" وهو فيلم سينمائي يميل للرعب والخيال العلمي وتدور أحداثه في 13 يومًا فقط يواجه فيها الأبطال حروبًا وأحداثًا مرعبة وسط مطاردات للبطلين بسبب اختراع خاص بهما.

وأشار إلى أنه في اليوم الثالث عشر للأحداث وبعد مساومات من أجل بيع الاختراع تحدث مفاجأة لم يتوقعها أحد، منوهًا إلى أن الفيلم سيشارك فيه عدد من النجوم وسيتم طرحه في إحدى المواسم السينمائية عام 2020.

وأكّد المصدر أن الجميع متحمّس للفيلم كونه يحمل تقنية الـ3D لأول مرة في مصر والعالم العربي، متمنيًا أن يتواصل التصوير ليخرج الفيلم للنور، خاصةً أن الأفلام التي تم الإعلان عنها بمثل هذه التقنية لم تكتمل، مضيفًا أن المنتج وائل عبدالله متحمس للغاية لهذا الفيلم.

في سياق متصل أفرجت الفنانة المصرية نسرين أمين المُشاركة في الفيلم عن أول صورة جمعت "كاست" العمل وهم دينا الشربيني وأحمد داوود ومحمد شاهين ووائل عبدالله، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلّقت: "الحمد لله أول يوم تصوير فيلم (يوم 13) مع المنتج والمخرج الكبير وائل عبد الله وأحلى أصدقاء ربنا يكتب لنا النجاح إن شاء الله".

وكانت دينا الشربيني قد أبكت العديد من النجوم الحاضرين لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، الشهر الماضي بسبب لفتة طيبة قامت بها تجاه الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي خلال تقديمها الحفل.

Advertisements

وقالت إنها لا تستطيع تفويت هذه الفرصة دون أن تذكر صديقها الراحل هيثم أحمد زكي؛ إذ ألقت كلمة جاء فيها: "يمكن أحلى ميزة في المجال ده أو في الفن في فكرة اللي بيمشوا ومبيمشوش لأن لما بيوحشوك ممكن يبقوا معاك هتتفرج عليهم هيحسوا بيك".

وأضافت الفنانة المصرية التي حبست دموعها بصعوبة قائلةً: "وأنا مكنتش عارف أفوت النهاردة بصراحة من غير ما أتكلم عن أخويا وصاحبي الجدع اللي الناس كلها زعلت عليه جدًا مع إنه في مكان أحلى بكتير هيثم أحمد زكي".

واستطردت: "اللي معاشروش أوي أو ميعرفوش هيثم هو كان طيب وجدع وحنين وعيل صغير يعني (قماص) لما كان يتدايق وتروح تقوله خلاص بقى يا هيثم مفيش حاجة يقولك خلاص مفيش حاجة وأنا مش متدايق عشان كده أنا كنت مسمياه (أبو ضحكة جنان)".

وأردفت الشربيني: "أنا متأكدة إن هو مش متضايق إن كل الحب ده كله مبانلهوش غير بعد ما مشي عشان هو طيب وقلبه أبيض وفي مكان أحلى من اللي إحنا فيه بكتير".

قد يهمك ايضاً:

دينا الشربيني تحتفل بإنجازات النساء في صناعة السينما

الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني يقدمون حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى