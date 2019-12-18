قال المخرج محمد سامي إن زوجته، الفنانة مي عمر، رفضت كل الأدوار التي عرضها عليها في البداية، لكنها من فئة الممثلين الذين يحب العمل معهم.
وخلال استضافتهما في برنامج It’s Showtime، أوضح محمد سامي أنه يحب جدا العمل مع الممثلين المجتهدين، الذين يحفظون أدوارهم ويفهمونها، ويقومون بتحضير الدور قبل التصوير، ولدى مي عمر هذه المقومات.
وأضاف محمد سامي أن المقومات التي أشار إليها تعني الاحتراف، وكل ما يلي ذلك سهل.
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كانت هذه تفاصيل خبر سامي يؤكد أن مي عمر تمتلك مقاومات الاحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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