سامي يؤكد أن مي عمر تمتلك مقاومات الاحتراف

قال المخرج محمد سامي إن زوجته، الفنانة مي عمر، رفضت كل الأدوار التي عرضها عليها في البداية، لكنها من فئة الممثلين الذين يحب العمل معهم.

وخلال استضافتهما في برنامج It’s Showtime، أوضح محمد سامي أنه يحب جدا العمل مع الممثلين المجتهدين، الذين يحفظون أدوارهم ويفهمونها، ويقومون بتحضير الدور قبل التصوير، ولدى مي عمر هذه المقومات.

وأضاف محمد سامي أن المقومات التي أشار إليها تعني الاحتراف، وكل ما يلي ذلك سهل.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

ياسمين صبري تدعم نسرين أمين في مواجهة المخرج محمد سامي

نسرين أمين مطلوبة على جوجل بعد تشاجرها مع محمد سامي