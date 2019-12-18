شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: بنصور يوميا علشان نلحق معاد عرض "كل أسبوع يوم جمعة" أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط الفنى للنجمة الكبيرة سوسن بدر، حيث تصور حاليا أكثر من عمل ما بين سينمائى ودرامى، للعرض خلال الفترة المقبلة.

قبل أيام، نشر النجم تامر حسنى، صورا من بداية تصوير فيلم "مش أنا"، والذى يشاركه بطولته النجمة سوسن بدر، والتى أعربت عن سعادتها بالمشاركة مع تامر حسنى فى عمل سينمائى جديد.



سوسن بدر

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كذلك تشارك سوسن فى بطولة مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، مع كل من آسر ياسين ومنه شلبى، إخراج أحمد شاكر.

وقالت سوسن بدر عبر حسابها على "انستجرام"، "بنصور كل يوم علشان نلحق معاد عرض مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" فى أول يناير.. استنونا أنا ومنة شلبى وآسر ياسين إخراج أحمد شاكر".