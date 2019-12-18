شكرا لقرائتكم خبر عن غالية بن على عن منتدى شباب العالم:" لحظة لا تقدر بثمن وهبتها لى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة التونسية غالية بن على، عن سعادتها لحضور منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ بنسخته الثالثة.

وكتبت غالية بن على، عبر حسابها على " فيس بوك"، قائلة:" تجلس هناك فتاة من منغوليا منصتة مغلقةً عينيها وشاب مصري يبتسم، شابة هندية تجلس بجوار شاب هندي لا يشعران انهما بعيدان عن أرضهما الهند ، و بجانبهما فتاة تونسية تصرخ بإسم "وطنها"، شباب من مختلف أنحاء العالم، موصولون بأنفسهم ولمدة ١٥ دقيقة ثمينه، انصتوا لي وأنا أقول: "الموسيقى لغة العالم، لا تحتاج إلى ترجمة لأنها متصلة بالروح والقلب".

وتابعت:" لحظة لاتقدر بثمن وهبتها لي مصر شكرًا لـ 7000 شابة وشاب سعوا وتواصلوا مع احلامهم وإنجازاتهم وطاقاتهم المذهلة في منتدى شباب العالم، أؤمن أن التغيير البنَّاء بالعالم و تحقيق الأحلام لمستقبل واعد يبدأ من استثمار طاقات الشباب الخلاقة وأن الحُرية الحقيقية تأتي من الأشخاص الموصولين مع و لأنفسهم".

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد انطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

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كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.







