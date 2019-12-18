شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. نادى سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل بذكرى فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع دار الأوبرا برئاسة د. مجدي صابر احتفالية لذكرى وفاة الفنان فريد الأطرش، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بدار أوبرا الإسكندرية.

ويعرض خلال الاحتفالية فيلم " حكاية العمر كله" رؤية وإخراج الفنان عادل السيد، وهو يروى أحداثا هامة بصوت الفنان فريد الأطرش، ويحتوي على مجموعة من المشاهد تعرض لأول مرة عن حياة الموسيقار فريد الأطرش منذ ميلاده في عام 1917 حتى رحيله في 26 ديسمبر 1974.

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وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور يديرها الناقد السينمائى احمد النبوي ويعقبها مشاركة متميزة للفنان امير الرفاعي لغناء بعض روائع الراحل فريد الاطرش.