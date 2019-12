شكرا لقرائتكم خبر عن برنو مارس وتامر حسنى ونانسى عجرم فى أبوظبى احتفالا برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل عاصمة الإمارات أبوظبي 3 نجوم من العيار الثقيل ضمن برنامج حفلاتها في رأس السنة، حيث يحيي المطرب العالمي برنو مارس، يوم 31 ديسمبر حفله ضمن فعاليات مهرجان ريزوليوشن الموسيقي بميدان دو بجزيرة ياس وهو المغني وكاتب الأغاني والمنتج الأمريكي الحائز على 11 جائزة جرامي، وأصبح برنو مارس أنجح مغنى سنة 2011 كما أن 3 من أغانيه تصدرت الترتيب الأسبوعي لبيلبورد لمدة 3 أسابيع وهي "Grenade" و"Just The Way You Are" و"The Lazy Song".

أما على جزيرة المارية، فيحيي النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم، حفلين متتاليين في 31 ديسمبر حيث سيلهبان حماس الجمهور قبل انطلاق عرض الألعاب النارية في منتصف الليل، حيث تنظم دائرة الثقافة والسياحة مهرجاناً مفتوح مجاناً للجمهور للألعاب النارية والأضواء ، كما تقدم عروض لعالم فيراري أبو ظبي، ومتحف اللوفر، والقلاع التاريخية مثل قلعة الجاهلي في العين وقصر الحصن في أبو ظبي وغيرها.

