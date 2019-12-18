شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وائل كفورى يتألق فى حفلات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبنانى وائل كفورى أمس الثلاثاء حفلا غنائيا على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية.



وائل كفورى

من ناحية أخرى أشعل وائل كفورى، حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغانى ومنها " كيفك يا وجعى، قرب لى، بحبك أنا كتير، الغرام المستحيل، استشبهت فيكى"، وغيرها.



وائل كفورى

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من ناحية أخرى سجل المطرب اللبنانى وائل كفورى أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.



وائل كفورى

وكان كفورى قد طرح أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربى، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.