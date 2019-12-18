شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة طلعت زكريا تحتفل بذكرى ميلاده: أحلى هدية إن أدعيلك بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حوالى 70 يوما على وفاته، أحيت الفنانة الشابة إيمى طلعت زكريا، ذكرى ميلاد والدها الـ 59، حيث ولد طلعت زكريا فى 18 ديسمبر عام 1960.

ونشرت إيمى عبر حسابها على انستجرام، صورة لوالدها من الحرم المكى وبيده مصحف، وعلقت على الصورة قائلة: "أحلى هديه ليك فى عيد ميلادك النهارده إن أدعيلك بالرحمة.. أنا وكل اللى بيحبوك يانبض قلبى وحبيبى كل عيد وأنت ف الجنة.. ربنا يرحمك اللهم أمين".



ايمى طلعت زكريا

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يذكر أن ابن طلعت زكريا هو الآخر احتفل بذكرى ميلاد والده، قال عبر حسابه"النهاردة عيد ميلاد الراجل الطيب ده، طيب الذكر، كل سنة وعيدك في الجنة أحلى، فضلا وليس أمراً، افتكروه بدعوة، كل سنة وأنت طيب يا ملاك قلبي".

وتوفى طلعت زكريا فى 8 أكتوبر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ 59 عاما، حيث تدهورت حالته خلال فجر هذا اليوم، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.