شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج سينمائى واحتفالية موسيقية صينية بالدورة المقبلة لمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار الثقافى الصينى "تشى يو وين" بكل من الدكتورة سعاد شوقى رئيس المركز القومى للسينما والناقد السينمائى عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان الإسماعيلية والمركز الثقافآ الصينى. جاء ذلك فى إطار سعى إدارة مهرجان الإسماعيلية لتوطيد العلاقات المصرية الصينية، وتضمنت الاتفاقية وضع برنامج سينمائى واحتفالية موسيقية ومشاركة لفرق فنون شعبية صينية ضمن فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى. يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة يقيمه المركز القومى للسينما سنويا، وتقام دورة هذا العام فى الفتية من 8 إلى 14 أبريل المقبل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج سينمائى واحتفالية موسيقية صينية بالدورة المقبلة لمهرجان الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.