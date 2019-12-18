بعد غنائها بمنتدى شباب العالم.. غالية بن علي: "شكرا مصر.. الأحلام تتحقق‬"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"لحظة ثمينة" بتلك الكلمات وصفت الفنانة التونسية غالية بن علي، مشاركتها بالغناء بالحفل، الذي أقيم الإثنين الماضي ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، الذي أقيم في شرم الشيخ.

ونشرت غالية عبر صفحتها بموقع فيس بوك، صورا لشباب المنتدى الذين تفاعلوا مع أغانيها، وكتبت: "شابة منغولية تغلق عينيها، شاب مصري يبتسم، شابة هندية تجلس بجانب شاب هندي يشعر بشيء لا يختلف كثيرا عن الهند، بجانب شابة تونسية تصرخ باسم بلدها".

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وأضافت: "الشباب من العديد من أنحاء العالم جميعهم متصل لمدة 15 دقيقة ثمينة التواصل والاستماع إليّ قائلا (الموسيقى لا تحتاج إلى ترجمة كما انها مرتبطة بالقلب والروح) ".

وعن مشاركتها بالمنتدى، كتبت غالية: "لحظة ثمينة تم عرضها في مصر.. مرة أخرى شكرا مصر، وشكرا للشباب والنساء الـ7000 على طاقاتهم الرائعة، عملهم وأحلامهم!، أعتقد أن الاحلام تتحقق، والتغيرات الكبيرة في العالم تأتي من الشباب المبدعين.. والحرية الحقيقية تأتي من أشخاص متصلين بأنفسهم".