آخر أعمالها "ناجي عطا الله ولها إفيه شهير مع هنيدي".. من عصمت محمود التي رحلت اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

رحلت الفنانة عصمت محمود عن عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 82 عاما.

وولدت عصمت في سبتمبر 1937، ودرست التمثيل، وعملت في الإذاعة بعدة سهرات ومسلسلات إذاعية، قبل تحولها للعمل في السينما.

جاء أول أعمالها في السينما من خلال فيلم الوسادة الخالية "1957" مع صلاح أبو سيف، وباب الحديد "1957" مع يوسف شاهين.

شاركت بعدها في الكثير من الأعمال منها "شاطئ الحب، لوعة الحب، الخرساء، عروس النيل، ثورة البنات، مصرع كليوباترا، الرجل الغامض، نساء ضائعات".

Advertisements

في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، انتقلت للعمل في الكويت بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية والمشاركة بدبلجة الرسوم المتحركة، وشاركت في عدة أعمال منها: "ليدي أوسكار، مغامرات نحول بشار، الرجل الحديدي، لوسي، الأمير والنهر".

عادت للعمل في مصر في نهاية الثمانينيات مرة أخرى، وقدمت عدة أعمال منها: "شباب على كف عفريت" في أول أعمال محسن محي الدين الإخراجية، وشاركت في مسلسل القضاء في الإسلام.

ظهرت بدور أم إيمان في فيلم همام في أمستردام، والدة إيمان "رحاب الجمل"، التي كان يريد همام "محمد هنيدي" الزواج منها.

كما قدمت دور والدة نادر "محمد هنيدي" في فيلم جاءنا البيان التالي، واشهرت بإفيه: "عامل ايه يا أوزعة إنت وهو"

وكان آخر أعمالها المشاركة في مسلسل فرقة ناجي عطا الله، مع الفنان عادل إمام، من إخراج رامي إمام، في دور "أم أمين".