ًصورة| النبوي يناشد جمهوره للحصول على "تي شيرت" طومان باي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان خالد النبوي صورة لـ"تي شيرت" مطبوع صورته باللوك الذي ظهر به في مسلسل "ممالك النار"، وجسد به طريقة طومان باي. وناشد النبوي متابعيه للوصول إلى الـ"تي شيرت" والحصول على نسخة منه. وكتب النبوي: "عايز ال تي شيرت ده بأي طريقة". وكان قد انتهى قبل أيام عرض مسلسل ممالك النار، الذي أحدث حالة كبيرة من الجدل والنجاح، بسبب تناوله للصراع العثماني العربي، وسيطرة الدولة العثمانية على مصر والشام. المسلسل بطولة النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا وخالد كمال ومحمد حاتم وغيرهم.

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