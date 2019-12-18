صور| سهرة عشاء تجمع يوسف الشريف وزوجته بـ"داني ألفيس" وصديقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الكاتبة إنجي علاء صورا من اللقاء الذي جمعها وزوجها الفنان يوسف شريف، مع اللاعب البرازيلي الشهير داني ألفيس، وصديقته.

الصور كانت في عشاء في أحد المطاعم المطلة على النيل، على هامش الزيارة التي يقوم بها اللاعب البرازيلي إلى القاهرة، وزار خلالها الأهرامات والمتحف المصري.

وعلقت إنجي على الصور: "وقت ممتع مع الأحباء، نحن سعداء بلقاء ألفيس وصديقته، وأتمنى لكم إقامة سعيدة في القاهرة".

في سياق آخر، يواصل يوسف الشريف الاستعداد لتصوير مسلسل "النهاية"، بعد غيابه عامين على المارثون الرمضاني، منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجي بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".