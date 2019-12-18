فيديو| أحمد المالكي يكشف لـ"الخليج 365" كواليس تقديم تامر حسني "حلو المكان" في "الفلوس"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"حلو المكان يا أصحاب زمان.. جينا الليلة دي هنسهر ونغني كمان متجمعين ومنورين.. وحشانى فعلا قاعدتنا ولمة زمان"، بتلك الكلمات من أغنية "حلو المكان" المقرر تقديمها في فيلمه الجديد "الفلوس"، احتفل الفنان تامر حسني مع مجموعة من أصدقائه بحصوله على جائزة موسوعة جينيس، عن تحقيقه رقما قياسيا بأكبر حملة توقيعات على لوحة إعلانية.

مؤلف الأغنية الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: " الأغنية هي الوحيدة التى تم الاستقرار على تقديمها في الفيلم، وتم توزيعها موسيقيا وسجلت من حوالي 3 أسابيع".

وأضاف: "أغنية (حلو المكان) لم أقم بكتابتها خصيصا للفيلم، وبدأت العمل عليها مع الملحن محمد يحيى، ثم بعد ذلك سمعها الفنان تامر حسني، وتحمس لغنائها، وبعد ذلك قرر في آخر لحظة ضمها للفيلم ".

"حلو المكان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكس عبدالرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

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فيلم "الفلوس"، كان يحمل في البداية اسم "حمزة" ومن ثم تم تغييره إلى "نصب تذكاري"، حتى تم الاستقرار على اسم "كل سنة وأنت طيب"، وبعدها تم تغييره مرة أخرى ونهائيا إلى "الفلوس".

وكان من المقرر أن يعرض "الفلوس" في موسم فصل الصيف 2019، وتم تأجيل عرضه ليوم 2 أكتوبر، ثم تقرر تأجيله إلى موسم إجازة منتصف العام الدراسي، ولكن تقرر في الأخير عرضه يوم الأربعاء المقبل في 25 ديسمبر الجاري.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وضيوف الشرف أحمد السقا ومي عز الدين ،وهو قصة تامر حسني،سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.